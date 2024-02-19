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09:37, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

Порнозвезда рассказала о взрослении в секте

Кадр: Inside OnlyFans / Youtube

Американская порноактриса, известная как Slim Thick Vic, заявила, что выросла в секте. Подробности она раскрыла в подкасте Inside OnlyFans, видео доступно на YouTube.

По словам девушки, речь идет о секте под названием «Церковь вселенская и торжествующая». «Она была наиболее популярна в 80-е и 90-е годы, а сейчас она достаточно небольшая», — пояснила Slim Thick Vic. Она рассказала, что члены секты практиковали мантры, которые необходимо было повторять часами.

«Я не могла свободно принимать решения, у меня не было особого опыта жизни в реальном мире», — описала порнозвезда взросление в секте. Slim Thick Vic заявила, что в 21 год покинула семью, а вместе с ней и религиозную организацию. Ее родители так и остались членами секты.

Ранее модель OnlyFans и порнозвезда Сапфир Хауэлл, более известная как Эльза Джин, рассказала о религиозном воспитании. Она раскрыла, что ее семья относится к одной из общин амишей — христианскому религиозному движению.

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      Олег Давыдов
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