Порнозвезда рассказала о религиозном воспитании

Модель OnlyFans и порнозвезда Сапфир Хауэлл, более известная как Эльза Джин, рассказала о религиозном воспитании. Подробности она раскрыла в подкасте Heartbreakers, доступном на YouTube.

Джин отметила, что ее семья относится к одной из общин амишей — христианскому религиозному движению. «Это очень строгая религия, в которой нужно соблюдать требования к одежде, образу жизни», — объяснила порнозвезда.

Модель добавила, что амишам запрещается пользоваться электричеством, водить машину, носить светлую одежду. «Когда бабушка и дедушка приходили в гости к нам с матерью, мы прятали от них телевизор и создавали видимость того, что у нас нет электричества», — поделилась воспоминаниями порноактриса.

Ранее Джин рассказала, что за первый год работы в порноиндустрии заработала 200 тысяч долларов. «Мне платили от тысячи до полутора тысяч за сцену, я снималась почти каждый день», — объяснила она.

До этого порноактриса также раскрыла влияние религиозной семьи на ее жизнь. По словам звезды порно, строгое воспитание помогает ей оставаться приземленной.