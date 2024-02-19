Тюремный психолог завела роман с двумя заключенными

В Австралии тюремный психолог сохранила работу после романа с двумя заключенными

В Австралии тюремному психологу, которая завела роман с двумя заключенными и занималась сексом с одним из них, разрешили вернуться на работу. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать четверых детей Сара-Джейн Лодингтон оказалась в центре скандала в 2019 году, когда выяснилось, что она вступала в неподобающие отношения с двумя заключенными тюрьмы Пален-Крик, расположенной недалеко от города Брисбен.

Находясь на должности тюремного психолога, женщина во время сеансов «обнимала и целовала» содержавшихся в учреждении Аллена Милоса и Дэвида Гардинера, а также отправляла им сообщения непристойного содержания. Более того, с последним Лодингтон занялась сексом после его освобождения в декабре 2019 года.

В октябре 2019 года Лодингтон на четыре года запретили работать психологом. Позже ей назначили два года условного заключения. Теперь гражданский суд Квинсленда постановил, что продление запрета на профессию будет излишней жестокостью, и разрешил Лодингтон вернуться к работе психологом в исправительных учреждениях. Перед этим ей предстоят специальные полуторагодовые курсы под руководством опытного наставника.

Ранее сообщалось, что в США сотрудницу тюрьмы арестовали за секс с отбывающим наказание мужчиной. В декабре 2023-го на нее поступила жалоба, в которой утверждалось, что она вступала в интимные отношения с одним из заключенных.

