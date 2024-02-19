Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 19 февраля 2024Из жизни

Тюремный психолог завела роман с двумя заключенными

В Австралии тюремный психолог сохранила работу после романа с двумя заключенными

Фото: Unsplash

В Австралии тюремному психологу, которая завела роман с двумя заключенными и занималась сексом с одним из них, разрешили вернуться на работу. Об этом сообщает Daily Mail.

Мать четверых детей Сара-Джейн Лодингтон оказалась в центре скандала в 2019 году, когда выяснилось, что она вступала в неподобающие отношения с двумя заключенными тюрьмы Пален-Крик, расположенной недалеко от города Брисбен.

Находясь на должности тюремного психолога, женщина во время сеансов «обнимала и целовала» содержавшихся в учреждении Аллена Милоса и Дэвида Гардинера, а также отправляла им сообщения непристойного содержания. Более того, с последним Лодингтон занялась сексом после его освобождения в декабре 2019 года.

Материалы по теме:
Отдых строгого режима У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Отдых строгого режимаУ них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
7 декабря 2018
Порочный круг Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
Порочный кругЖенщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
11 июня 2018

В октябре 2019 года Лодингтон на четыре года запретили работать психологом. Позже ей назначили два года условного заключения. Теперь гражданский суд Квинсленда постановил, что продление запрета на профессию будет излишней жестокостью, и разрешил Лодингтон вернуться к работе психологом в исправительных учреждениях. Перед этим ей предстоят специальные полуторагодовые курсы под руководством опытного наставника.

Ранее сообщалось, что в США сотрудницу тюрьмы арестовали за секс с отбывающим наказание мужчиной. В декабре 2023-го на нее поступила жалоба, в которой утверждалось, что она вступала в интимные отношения с одним из заключенных.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Это наша искренняя позиция». Пашинян заявил, что Армения не является союзницей России в вопросе Украины

      На Западе заявили об американских приказах Украине наносить удары по России

      Симоньян назвала неизвестную Западу причину важности СВО для России

      В США назвали условие для мира на Украине

      В Генштабе отметили превосходство военного искусства России над НАТО

      Самая сексуальная автогонщица в мире пришла в ресторан в откровенном образе

      В России допустили новое контрнаступление ВСУ

      В России предложили отрегулировать деятельность курьеров

      В России обвинили военных НАТО в управлении системами ПВО и РСЗО на Украине

      Российская корпорация потребовала с финской верфи 36 миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше