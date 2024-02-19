69-я параллель
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20:13, 19 февраля 202469-я параллель

Путин поручил поддержать сохранение языков народов Чукотки

Путин поручил поддержать сохранение и изучение языков коренных народов Чукотки

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил поддержать сохранение и изучение языков коренных народов Чукотки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Оказать исполнительным органам Чукотского автономного округа методическую и научную поддержку в подготовке учебников по родным языкам коренных малочисленных народов Севера», — говорится в поручении.

Президент также потребовал оказать помощь по включению этих учебников в федеральный перечень допущенных к использованию при реализации образовательных программ.

Ранее Путин в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока и Арктики в Хабаровске заявил, что Чукотка почти не отличается от Москвы и Санкт-Петербурга. Российский лидер отметил, что только что вернулся из Чукотского автономного округа, где он впервые побывал с рабочей поездкой, и не заметил большой разницы между этим регионом и городами федерального значения.

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