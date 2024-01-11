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10:17, 11 января 202469-я параллель

Путин сравнил Чукотку с Москвой и Петербургом

Президент России Путин: Чукотка мало чем отличается от Москвы и Санкт-Петербурга

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Чукотка почти не отличается от Москвы и Санкт-Петербурга. С таким заявлением в ходе встречи с предпринимателями Дальнего Востока и Арктики в Хабаровске выступил президент России Владимир Путин. Трансляция мероприятия ведется на официальном Telegram-канале Кремля.

Российский лидер отметил, что только что вернулся из Чукотского автономного округа, где он впервые побывал с рабочей поездкой, и не заметил большой разницы между этим регионом и городами федерального значения.

«Мало чем отличается от Москвы и Петербурга», — сравнил эти регионы глава государства.

Ранее пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков заявил, что после поездки на Чукотку президент «видел всю страну». Глава государства рассказал, что решил посетить Чукотку, так как лично хотел изучить ситуацию в регионе.

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      Марк Леонов
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