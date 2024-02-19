Путин присвоил полку РХБЗ почетное наименование

Путин присвоил 25-му полку РХБЗ почетное наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин присвоил 25-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) почетное наименование «гвардейский». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить 25 полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование "гвардейский" и впредь именовать его: 25 гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты», — говорится в документе.

Отмечается, что наименование присвоено полку за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования «гвардейские». Речь идет о 1429-м и 1430-м мотострелковых полках, 2-м полке РХБЗ, а также 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты и первой мобильной бригаде РХБЗ.