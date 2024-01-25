Путин присвоил наименования «гвардейские» трем полкам и двум бригадам

Путин присвоил двум бригадам и трем полкам наименования «гвардейские»

Президент России Владимир Путин присвоил трем полкам и двум бригадам почетные наименования «гвардейские». Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Речь идет о 1429-м и 1430-м мотострелковых полках, втором полке радиационной, химической и биологической защиты, а также 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригаде морской пехоты и первой мобильной бригаде радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 99-му самоходному артиллерийскому полку. В указе говорится, что наименования полк удостоился за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, которые проявил личный состав в боевых действиях.

В этот же день глава государства отметил решительные действия личного состава фрегата «Адмирал Макаров» в ходе проведения специальной военной операции на Украине