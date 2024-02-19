Пьяный полуголый турист устроил беспорядки на улице в Паттайе

The Pattaya News: пьяного полуголого иностранца задержали на улице в Паттайе

Полиция Таиланда задержала пьяного туриста, который устроил беспорядки на улице в Паттайе. Об этом сообщает издание The Pattaya News.

Вечером 17 февраля правоохранителям сообщили, что мужчина в одних шортах выбежал на проезжую часть и нарушил движение транспорта, из-за чего на дороге возник конфликт.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что полуголый иностранец был в состоянии алкогольного опьянения. Они попытались заговорить с нарушителем, но тот не мог адекватно реагировать. В итоге полиция решила задержать мужчину и доставить его в участок для дальнейшего расследования.

В феврале россиянина нашли на пустыре возле одного из отелей Паттайи. Мужчина был без сознания, с глубокими порезами на шее и руках. Рядом лежала разбитая окровавленная пивная бутылка.

