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16:06, 19 февраля 2024Путешествия

Пьяный полуголый турист устроил беспорядки на улице в Паттайе

The Pattaya News: пьяного полуголого иностранца задержали на улице в Паттайе

Фото: Josef Beck / Globallookpress.com

Полиция Таиланда задержала пьяного туриста, который устроил беспорядки на улице в Паттайе. Об этом сообщает издание The Pattaya News.

Вечером 17 февраля правоохранителям сообщили, что мужчина в одних шортах выбежал на проезжую часть и нарушил движение транспорта, из-за чего на дороге возник конфликт.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что полуголый иностранец был в состоянии алкогольного опьянения. Они попытались заговорить с нарушителем, но тот не мог адекватно реагировать. В итоге полиция решила задержать мужчину и доставить его в участок для дальнейшего расследования.

В феврале россиянина нашли на пустыре возле одного из отелей Паттайи. Мужчина был без сознания, с глубокими порезами на шее и руках. Рядом лежала разбитая окровавленная пивная бутылка.

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      Мария Борисова
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