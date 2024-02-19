Раскрыта стоимость парика Киркорова на шоу «Маска»

Модный аналитик Максим Зарипов раскрыл стоимость парика российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова на шоу «Маска». Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Абзац».

Известно, что 56-летний артист появился в жюри данной программы в новом образе. Он предстал перед камерами в полосатом костюме, состоящем из пиджака и брюк. При этом певец носил темные волосы, уложенные в аккуратную прическу.

По словам эксперта, Киркорову пришлось прибегнуть к накладным прядям, чтобы скрыть возрастные изменения. «У Киркорова всегда редели волосы, а он этого очень боится. Он же должен выглядеть как "король", — объяснил он. — Я думаю, что парик Киркорова натуральный. Скорее всего, заграничный, авторский и люксовый — он еще может себе такое позволить. Такие парики стоят несколько десятков тысяч долларов».

Кроме того, Зарипов отметил, что Киркоров, предпочитающий носить более вызывающие наряды, захотел таким образом вернуть внимание публики. «У Киркорова никогда не было никакого стиля. Он одевался как попугай. Он человек-флюгер — угодливый, проявляющий гибкость в любой ситуации», — заключил специалист.

В декабре 2023 года Филипп Киркоров описал свою гардеробную фразой «маленький филиал ЦУМа». Тогда артист в беседе с блогером Эльдаром Джараховым подтвердил, что у него в шкафу четыре тысячи пар обуви. При этом он отметил, что по количеству изделий его обогнала канадская певица Селин Дион.