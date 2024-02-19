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07:04, 19 февраля 2024Забота о себе

Раскрыты особенности сексуальной жизни в пожилом возрасте

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock / Fotodom

С возрастом количество секса уменьшается, зато его качество становится лучше, считает сексолог Джесс О'Рейли. Особенности интимной жизни в пожилом возрасте она раскрыла изданию HuffPost.

О'Рейли отметила, что ее клиенты старше 70 и даже 80 лет продолжают вести активную половую жизнь. Более того, многие из них заметили, что с возрастом заниматься сексом стало приятнее. «Иногда это связано с так называемой сексуальной дисфункцией, которая заставляет открывать новые пути к получению удовольствия. Например, если проникновение становится болезненным или неудобным, люди учатся исследовать тело и узнают о нем новое», — считает сексолог.

Проблемы с эрекцией также могут подтолкнуть к открытию новых сторон интимной близости, продолжила О'Рейли. По ее словам, нередко, лишь столкнувшись с трудностями, люди замечают, что для получения удовольствия необязательно заниматься проникающим сексом.

При этом психолог Рэйчел Нидл подчеркнула, что секс в зрелом возрасте связан с определенными ограничениями, которые особенно болезненны для женщин. Она объяснила, что после наступления менопаузы многие испытывают сухость влагалища, снижение либидо, а также теряют чувствительность половых органов и сосков. «Хорошей новостью является то, что смазки и вагинальные увлажняющие средства длительного действия могут помочь», — отметила эксперт.

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Ранее опрос британского медиарегулятора Ofcom показал, что желание мастурбировать на работе не является редкостью. Сексолог Изабелль Урен объяснила такую тенденцию тем, что люди получают больше удовольствия от акта самоудовлетворения в непривычных условиях.

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      Алиса Дмитриева
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