Раскрыты особенности сексуальной жизни в пожилом возрасте

С возрастом количество секса уменьшается, зато его качество становится лучше, считает сексолог Джесс О'Рейли. Особенности интимной жизни в пожилом возрасте она раскрыла изданию HuffPost.

О'Рейли отметила, что ее клиенты старше 70 и даже 80 лет продолжают вести активную половую жизнь. Более того, многие из них заметили, что с возрастом заниматься сексом стало приятнее. «Иногда это связано с так называемой сексуальной дисфункцией, которая заставляет открывать новые пути к получению удовольствия. Например, если проникновение становится болезненным или неудобным, люди учатся исследовать тело и узнают о нем новое», — считает сексолог.

Проблемы с эрекцией также могут подтолкнуть к открытию новых сторон интимной близости, продолжила О'Рейли. По ее словам, нередко, лишь столкнувшись с трудностями, люди замечают, что для получения удовольствия необязательно заниматься проникающим сексом.

При этом психолог Рэйчел Нидл подчеркнула, что секс в зрелом возрасте связан с определенными ограничениями, которые особенно болезненны для женщин. Она объяснила, что после наступления менопаузы многие испытывают сухость влагалища, снижение либидо, а также теряют чувствительность половых органов и сосков. «Хорошей новостью является то, что смазки и вагинальные увлажняющие средства длительного действия могут помочь», — отметила эксперт.

Ранее опрос британского медиарегулятора Ofcom показал, что желание мастурбировать на работе не является редкостью. Сексолог Изабелль Урен объяснила такую тенденцию тем, что люди получают больше удовольствия от акта самоудовлетворения в непривычных условиях.