Раскрыты три грубых ошибки в ремонте маленьких квартир

Дизайнер Тычино: яркие цвета в маленькой квартире создадут нагрузку на психику

В оформлении маленьких квартир лучше не использовать темные или яркие цвета — они будут создавать психологическую нагрузку. Три грубых ошибки в ремонте малогабаритного жилья раскрыла дизайнер Юлия Тычино, пишут «БелНовости».

Еще одним неверным выбором для таких помещений специалистка считает массивную корпусную мебель. «Да, такой вариант всегда стоит дешевле, поэтому его по-прежнему многие выбирают. Однако слишком массивная корпусная мебель буквально съедает все свободное пространство», — отметила Тычино и посоветовала выбирать встроенные варианты.

Дизайнер также порекомендовала отказаться от некоторых предметов — например, от журнального столика в гостиной. Так комната будет выглядеть более просторной, считает эксперт. «Откажитесь от внушительной обеденной группы, чтобы на кухне оставалось свободное место», — добавила Тычино.

Ранее дизайнер призвала менять шторы в квартирах — это простой способ изменить интерьер к наступлению весны, уточнила эксперт. При этом лучше выбирать текстиль, который пропускает больше солнца.