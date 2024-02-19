Рецидивиста арестовали за приставания к российским школьницам на улице

СК: в Липецке арестован рецидивист по подозрению в развращении школьниц

В Липецке суд арестовал 34-летнего местного жителя, пристававшего к школьницам на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в феврале 2024 года подозреваемый встретил на улице двух несовершеннолетних девочек, которые возвращались домой из школы. Он совершил в их отношении развратные действия, после чего скрылся. Дети рассказали о произошедшем родителям, которые, в свою очередь, написали заявления в полицию.

Силовики установили личность и местонахождение злоумышленника и задержали его. Потерпевшие его опознали. Фигурантом оказался ранее судимый за изнасилование мужчина, который в течение девяти лет находился в колонии. Возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия в отношении несовершеннолетних»). Рецидивисту грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины, который развратил несовершеннолетнюю падчерицу в Москве.

