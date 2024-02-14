Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 14 февраля 2024Силовые структуры

В Москве мужчина развратил дочь сожительницы и стал фигурантом уголовного дела

В Москве СК обвинил 66-летнего мужчину в совращении 15-летней падчерицы

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины, который развратил несовершеннолетнюю падчерицу в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Ему предъявлено обвинение по статье 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По материалам следствия, в январе обвиняемый с сожительницей и ее 15-летней дочерью находился за границей, где и совершил развратные действия в отношении падчерицы. Как только пострадавшая вернулась в Россию, она пошла в полицию и сообщила о произошедшем.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении охранника, который подозревается в развращении 13-летней ученицы в женской раздевалке школы в Оренбургской области.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      Льготной ипотеке нашли замену

      Россиянин предстанет перед судом за покушение на жизнь 15-летней падчерицы

      Алиев назвал сигналом Еревану недавние события на границе с Арменией

      Россиянам раскрыли неочевидный способ справиться с головной болью

      В российском городе фура сбила четырех человек на пешеходном переходе

      В МИД назвали конспирологией заявления о предложении России по Украине

      В сети распространили версию о подготовке покушения на Макрона в Киеве

      Эксперт по языку тела перечислила признаки влюбленности с первого взгляда

      В Польше оценили заявление Макрона о ядерном оружии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше