В Москве мужчина развратил дочь сожительницы и стал фигурантом уголовного дела

В Москве СК обвинил 66-летнего мужчину в совращении 15-летней падчерицы

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины, который развратил несовершеннолетнюю падчерицу в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета (СК) России.

Ему предъявлено обвинение по статье 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

По материалам следствия, в январе обвиняемый с сожительницей и ее 15-летней дочерью находился за границей, где и совершил развратные действия в отношении падчерицы. Как только пострадавшая вернулась в Россию, она пошла в полицию и сообщила о произошедшем.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении охранника, который подозревается в развращении 13-летней ученицы в женской раздевалке школы в Оренбургской области.