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19:40, 19 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

АТОР: в 2024 году в Европе заработает новая система въезда и выезда по биометрии

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Во второй половине 2024 года в европейских странах заработает новая система въезда и выезда, согласно которой попасть в государства Евросоюза (ЕС) можно будет только по биометрическому паспорту. О трудностях с поездками россиян предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что система будет автоматизирована и сможет регистрировать всех путешественников, не являющихся гражданами ЕС. Это коснется как иностранцев, которым нужна краткосрочная виза, так и тех, кому она не требуется. Теперь при первом въезде в Шенгенскую зону необходимо будет сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев. Конкретных сроков введения новых правил пока нет.

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Благодаря этой системе надзорные органы стран Европы будут жестче следить за сроками пребывания туристов. «В зависимости от национального законодательства, действующего в соответствующей европейской стране, нарушителя могут выдворить, подвергнуть административному штрафу или задержанию или запретить въезд в ЕС в будущем», — указывают в АТОР.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что российские туристы не хотят ехать в Европу из-за отсутствия прежнего лоска. Дипломат уверен, что ЕС не выигрывает от своей политики закрытых дверей для россиян. Он добавил, что вряд ли кто-то сегодня осмелится назвать точную цифру посетителей, которых потеряли европейские музеи из-за введенных ограничений.

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      Зарина Дзагоева
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