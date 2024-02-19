Россиян предупредили о вредящих почкам повседневных привычках

Уролог Низин: недостаток сна и удержание мочи негативно влияют на здоровье почек

Некоторые повседневные привычки, включая недостаток сна и длительное удержание мочи, негативно сказываются на состоянии почек, заявил уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Павел Низин. О них врач предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

Низин рассказал, что существует множество факторов, вредных для почек, в их числе — на первый взгляд безобидные ежедневные привычки. Первой из них он назвал чрезмерное потребление поваренной соли. Эта привычка, объяснил врач, может вызвать нарушение водно-солевого обмена в организме, привести к обезвоживанию и развитию мочекаменной болезни. В связи с этим он рекомендовал ограничить потребление соли до пяти граммов в день — это примерно одна чайная ложка.

Также негативно повлиять на здоровье почек, по словам Низина, может излишнее потребление кофе и чая, так как кофеин обладает мочегонным эффектом, что также может приводить к недостатку воды в организме и образованию камней в почках. «Если вы не готовы полностью отказываться от этих напитков, надо обязательно соблюдать питьевой режим. Вода помогает выводить ненужные вещества, оставаться энергичным и легче перекачивать кровь. Помните, что норма питьевой воды рассчитываетcя индивидуально: 25-30 миллилитров жидкости на килограмм массы тела», — объяснил врач.

Помимо этого, продолжил уролог, негативно сказываются на работе почек еще два фактора: удержание мочи и недостаточное количество сна. Первая привычка может привести к циститу. По словам Низина, это связано с тем, что вероятность инфицирования микроорганизмами повышается при длительном застое мочи в мочевом пузыре.

Недостаток сна, в свою очередь, ухудшает общее состояние здоровья, что негативно сказывается и на работе почек, в том числе повышает риск развития почечной недостаточности. Человеку следует находить время для полноценного сна от 7 часов в сутки и, возможно, обратиться за помощью к психотерапевту, если недосыпы вызваны постоянным стрессом Пввел Низин уролог

Чтобы почки оставались здоровыми, врач посоветовал отказаться от алкоголя и курения, а также рекомендовал уделить внимание физической активности. Многие люди, работающие в офисе или удаленно из дома, мало двигаются на протяжении всего дня. Это приводит к застойным явлениям как в органах малого таза, так и в почках, что влечет нарушение циркуляции крови, объяснил он.

Ранее уролог Михаил Странадко предупредил мужчин о повышенном риске развития некоторых заболеваний. В частности, по его словам, переохлаждение снижает иммунитет и, как следствие, может стать косвенной причиной развития простатита.