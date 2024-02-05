Мужчин предупредили о риске развития некоторых заболеваний зимой

Уролог Странадко: переохлаждение может стать причиной развития простатита

Переохлаждение снижает иммунитет и, как следствие, может стать косвенной причиной развития простатита, предупредил уролог клиники «Евроонко» Михаил Странадко. Об этом и некоторых других зимних заболеваниях мужчин врач рассказал в комментарии для «Ленты.ру».

По словам Странадко, зимой мужчины чаще всего заболевают циститом и пиелонефритом. Воспаление мочевого пузыря и почек провоцируют бактерии, но триггером развития инфекций становится переохлаждение. «Когда кровеносные сосуды сужаются из-за переохлаждения, ослабляется кровоток, а вместе с ним и поступление кислорода к органам и тканям. Возникающий недостаток кислорода снижает устойчивость тканей организма к инфекции. При этом опасной считается температура ниже плюс десяти градусов», — объяснил уролог.

Также зимой мужчины подвержены риску развития простатита из-за переохлаждения, продолжил врач. Простатит может быть вызван как переохлаждением, так и инфекциями, распространившимися из других органов мочеполовой системы в простату, продолжил собеседник «Ленты.ру». «Чтобы избежать цистита и воспаления предстательной железы, необходимо избегать переохлаждения, одеваться по погоде, не допускать промокания ног, не сидеть на холодном полу и не ходить по нему босиком», — подытожил врач.

Ранее уролог и сексолог, доктор медицинских наук Александр Лубенников назвал маскирующееся под простатит заболевание. Он объяснил, что зачастую мужчинам с дисфункцией полового нерва ставят неверный диагноз.