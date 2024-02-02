Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:37, 2 февраля 2024Забота о себе

Уролог назвал маскирующееся под простатит заболевание

Уролог Лубенников: врачи могут принять дисфункцию полового нерва за простатит

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom

Неквалифицированные врачи могут принять дисфункцию полового нерва за простатит и поставить пациенту неверный диагноз, предупредил уролог, сексолог Александр Лубенников. О маскирующемся под простатит заболевании доктор медицинских наук рассказал в своем Telegram-канале.

По словам доктора Лубенникова, нередко врачи списывают на хронический простатит любые нарушения мочеиспускания и любую боль в промежности. В то же время, добавил он, подобные симптомы могут говорить и о других заболеваниях. Одно их них — нарушение функции полового нерва.

Лубенников уточнил, что нарушение в работе нерва можно распознать по характерным симптомам.

Это может быть усиливающаяся в положении сидя боль, жгучая и сильная боль на участке между мошонкой и анусом. При этом чувствительность промежности сохраняется, а боль проходит в положении лежа

Александр Лубенниковуролог, сексолог
Материалы по теме:
Всегда готов Как не потерять сексуальную активность после 40 лет
Всегда готовКак не потерять сексуальную активность после 40 лет
28 октября 2020
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Напоследок уролог призвал мужчин, которым поставили диагноз «хронический простатит», но у которых нет нарушений мочеиспускания, проконсультироваться у других специалистов.

Ранее Александр Лубенников рассказал, что даже если мужчину ничего не беспокоит, после 40 лет ему необходимо регулярно проверять состояние здоровья. Он также рассказал, какие анализы и обследования нужно проходить в этом возрасте ежегодно.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Сына российского бизнесмена задержали в Аргентине по просьбе Украины. Зачем он нужен Киеву?

      14-летняя российская школьница загорелась во время приготовления блинов

      Россиянка отдала мошеннице семь миллионов рублей «за очистку кармы»

      Мать бросила несовершеннолетнего сына в доме без воды ради любовника

      Информатора группы WikiLeaks приговорили к тюрьме за детское порно и шпионаж

      Уролог назвал маскирующееся под простатит заболевание

      В российском центре органических продуктов в Китае решили рекламировать водку

      На Украине осудили участие российских клубов в международных товарищеских матчах

      Курс евро вырос до максимума за две недели

      «Роскосмос» рассказал о подготовке «Ориона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше