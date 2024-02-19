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17:16, 19 февраля 2024Среда обитания

Россиян призвали не убирать снег на даче

Эксперт Дроганова: не стоит убирать снег с дачного участка

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Не стоит убирать снег с дачного участка зимой и при весенних заморозках. Оставить сугробы в саду россиян призвала преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Дроганова, передает Life.ru.

По словам эксперта, снег — естественный термоизолятор, который предохраняет почву от промерзаний. Если убрать сугробы, корни многолетних растений могут серьезно пострадать. Кроме того, промерзшая почва не подходит для высаживания рассады, так как плохо прогревается и не поддается механической обработке. Это отсрочит начало дачного сезона.

Снег также является естественным источником воды, которая в большом количестве требуется растениям во время роста молодых листьев и новых побегов. При недостаточном снежном покрове растения могут расти медленнее, что плохо скажется на их продуктивности.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов предостерег дачников от выращивания одного популярного разноцветного садового цветка. Он предупредил, что в некоторых случаях за выращивание ипомеи трехцветной может грозить лишение свободы.

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      Александра Качан
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