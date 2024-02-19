Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:53, 19 февраля 2024Ценности

Россиянам назвали лучшие наряды с самым модным цветом 2024 года

Стилист Линев: самый модный персиковый цвет сочетается с контрастными оттенками

Фото: Globallookpress.com

Стилист Михаил Линев назвал лучшие сочетания в одежде с самым модным цветом 2024 года — персиковым. Пресс-релиз на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь эксперт отметил, что сложный «персиковый пух» хорошо сочетается с контрастными оттенками и базой. Например, идеально будет выйти в свет в наряде, который состоит из белого верха и персикового низа. «Я всегда утверждаю, что сложные изделия нужно упрощать! Белый топ или майка в рубчик станет отличным дополнением к образу», — уточнил он.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

По словам Линева, упомянутый цвет также может быть акцентом в образе. «К примеру, юбка в пайетках в длине миди», — заявил собеседник издания и добавил, что персиковый оттенок также хорошо подойдет к вещам из денима.

Для смелых модниц можно собрать тотал образ в персиковых оттенках, но обязательно добавить в образ цвета-соседи (розовый, оранжевый, красный). Мягкий костюм в персиковым оттенке станет отличным вложением, если сочетать его с розовым топом

Михаил Линевстилист

В заключении стилист призвал читателей также приобрести платья в персиковом оттенке, предпочтительно из легких и летящих тканей, таких как шелк или шифон.

Ранее в феврале сообщалось, что брюки капри, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду в этом сезоне.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      В России ухудшилась ситуация с производством топлива

      Сеть Rostic’s нашла поставщика курятины

      Мухи обнажили экологическую проблему в европейской стране

      Двух мужчин осудили за сбыт в России фальшивых долларов из-за рубежа

      Компания Meizu перестанет выпускать смартфоны

      В клубе КХЛ произошел раскол между тренером и игроком

      Россиянам назвали лучшие наряды с самым модным цветом 2024 года

      Россиянка спасла пролежавшую сутки на снегу искалеченную собаку

      На Украине рассказали о сроках подписания соглашения с США по безопасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше