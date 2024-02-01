Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:28, 1 февраля 2024Ценности

Брюки-капри из 2000-х годов вновь вернулись в моду

Фото: Stephen Beaumont / Shutterstock / Fotodom

Брюки-капри, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду в этом сезоне. Об этом сообщает Vogue France.

Согласно материалу, впервые данный предмет гардероба стал актуальным в «нулевых» благодаря сериалу «Секс в большом городе», героини которого неоднократно появлялись в нем на экранах. Кроме того, капри носили главные инфлюэнсеры того времени. Сейчас тенденцию также вводят знаменитости, в том числе модели Белла Хадид и Кейт Мосс.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

Модные редакторы предлагают носить капри в монохромных нарядах, особенно черных. «Добавьте яркости аксессуарами, если боитесь цветных капри», — заявили они и добавили, что смельчакам следует обратить внимание на золотые капри. По мнению журналистов, капри также идеально впишутся в наряды стилей «офискор» и «спортшик».

Ранее в январе россиянам объяснили возвращение в моду вещей из 2000-х годов. Стилист Евгения Ишуткина заявила, что в основном стилю Y2K подражают зумеры, которые были детьми в 2000-е годы.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Такая работа». Раскрыто содержание последнего сообщения бортмеханика сбитого Ил-76

      В Кремле высказались о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя

      Генсек НАТО назвал помощь Украине выгодной сделкой для США

      18-летний россиянин уклонился от службы и попал под следствие

      В автомобиле россиянина нашли 20 килограммов гашиша

      В Белоруссии опровергли возможность применения ядерного оружия

      Названо время прихода весны в Москву

      Госдума обратилась к Конгрессу США из-за сбития Ил-76 американской ракетой

      Песков порассуждал о сохранении памяти о Ельцине

      В России ребенок выпал с 17-го этажа и выжил

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше