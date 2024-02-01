Брюки-капри из 2000-х годов вновь вернулись в моду

Брюки-капри, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду в этом сезоне. Об этом сообщает Vogue France.

Согласно материалу, впервые данный предмет гардероба стал актуальным в «нулевых» благодаря сериалу «Секс в большом городе», героини которого неоднократно появлялись в нем на экранах. Кроме того, капри носили главные инфлюэнсеры того времени. Сейчас тенденцию также вводят знаменитости, в том числе модели Белла Хадид и Кейт Мосс.

Модные редакторы предлагают носить капри в монохромных нарядах, особенно черных. «Добавьте яркости аксессуарами, если боитесь цветных капри», — заявили они и добавили, что смельчакам следует обратить внимание на золотые капри. По мнению журналистов, капри также идеально впишутся в наряды стилей «офискор» и «спортшик».

Ранее в январе россиянам объяснили возвращение в моду вещей из 2000-х годов. Стилист Евгения Ишуткина заявила, что в основном стилю Y2K подражают зумеры, которые были детьми в 2000-е годы.