Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:25, 26 января 2024Ценности

Россиянам объяснили возвращение в моду вещей из 2000-х годов

Стилист Ишуткина: вещи из 2000-х стали модными у зумеров из-за отсылки к детству

Фото: Sarah Brown / Unsplash

Стилист Евгения Ишуткина объяснила россиянам новый виток актуальности вещей из 2000-х годов. Комментарий на эту тему есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о тенденции Y2K (year 2k или year 2000), которая вновь вернулась в моду в этом году. Данный тренд подразумевает джинсы с низкой посадкой, плиссированные мини-юбки, кроп-топы, леопардовый принт, одежду цвета металлик, а также броские аксессуары, блестящие изделия и наряды ярких цветов.

По словам Ишуткиной, в основном стилю Y2K подражают зумеры, которые были детьми в 2000-е годы. «Яркий мейкап, блестящие цвета, броские аксессуары и необычные формы — большая отсылка к детству. Одежда должна быть не только функциональной, но и приносящей удовольствие — молодежь в этом уверена», — пояснила эксперт.

Материалы по теме:
Раздевайтесь дома Сгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
Раздевайтесь домаСгоревшие миллиарды, вебкам-модели и мужчины в корсетах: как коронавирус навсегда изменил мир моды
28 декабря 2020
Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Грязный шикПочему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
2 декабря 2020

Именитые дизайнеры при создании коллекций в упомянутой стилистике вдохновлялись образами трендсеттеров того времени, в том числе Перис Хилтон и Линдси Лохан, считает Ишуткина. Кроме того, собеседница издания заявила, что иконой стиля того времени считалась и кукла Bratz.

«Среди прочего, тренд остается популярным и из-за ценовой доступности. Одежду в стиле Y2K можно найти в любом магазине массмаркета, на маркетплейсах. Если хорошенько порыться, то на просторах интернета можно отыскать оригинальные винтажные вещи, особенно аксессуары», — заключила специалистка.

Ранее россиянкам также перечислили самые модные вещи в 2024 году. В список вошел топ золотистого оттенка, который стилист Евгения Ишуткина посоветовала сочетать с джинсами.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Найдено место пуска ракеты, сбившей Ил-76 с бойцами ВСУ. Это село в 10 километрах от границы с Россией

      Уехавший из России популярный комик усомнился в возможности вернуться

      Женщина завещала все свое состояние домашним животным вместо детей

      Путин раскрыл подробности крушения самолета Ил-76

      В России раскрыли число ввезенных яиц

      Россиянина арестовали за расправу над экс-возлюбленной и ее двухлетней дочерью

      Путин заявил об осведомленности ГУР Украины о пленных на борту сбитого Ил-76

      Путин предложил пересмотреть постановление времен Ельцина

      Путин выразил соболезнования семьям летчиков разбившегося под Белгородом Ил-76

      Фитнес-тренер перечислил семь преимуществ зимнего бега

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше