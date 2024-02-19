Россиянам назвали неочевидный способ увеличить продолжительность жизни

Хирург Енин: риносептопластика поможет снизить риск болезней сердца и сосудов

Снизить риск развития болезней сердца и сосудов поможет проведенная по медицинским показаниям риносептопластика, считает пластический и реконструктивный хирург, действительный член РОПРЭХ Андрей Енин. Неочевидный способ увеличить продолжительность жизни он назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Енин объяснил, что одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний является обструктивное апноэ сна — эпизодическая остановка дыхания во сне. В подтверждение своих слов он сослался на исследование, в ходе которого выяснилось, что у храпящих людей в крови обнаружен маркер воспаления и независимого предиктора риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из наиболее эффективных способов решить проблему апноэ, а значит, и снизить риск болезней сердца и сосудов, хирург назвал риносептопластику. «Сегодня риносептопластика — это функциональная операция, которая влияет на продолжительность жизни за счет качественной оксигенации тканей всех систем и органов, ведь кислород — это топливо для работы всех систем», — объяснил он.

Ранее пластический хирург Александр Катков рассказал, как подготовиться к пластической операции. В частности, он рекомендовал пересмотреть питание и отказаться от жирной пищи.

