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12:31, 15 декабря 2023Забота о себе

Хирург перечислил способы правильно подготовиться к пластической операции

Хирург Катков: при подготовке к пластике нужно исключить жареное и соленое

Фото: Unsplash

Пластический и реконструктивный хирург Александр Катков рассказал, что при подготовке к пластической операции первым делом необходимо осознать, что после любого вмешательства возможны осложнения. Другие способы правильно настроиться на операцию он перечислил в беседе с «Лентой.ру».

Катков обратил внимание на то, что пластика — это не поход к косметологу на аппаратную процедуру или пилинг, а операция, перед которой придется пройти массу обследований. «Даже относительно простая методика все равно подразумевает риски, которые необходимо минимизировать», — объяснил врач.

Катков предупредил, что, если у пациента обнаружат хронические заболевания или проблемы со свертыванием крови, то его отправят на консультацию к профильному специалисту, а пластическую операцию отложат. При подготовке к пластической операции необходимо минимум за две недели исключить тяжелую пищу — соленое, острое, жареное, а также спиртное, продолжил хирург.

Такие продукты вызывают отечность тканей, повышают риск развития аллергии, а это дополнительные риски во время операции. После хирургического вмешательства подход к питанию должен быть более тщательным, так как если операция проводилась на лице, нужно обеспечить мимический покой. В этом случае можно употреблять бульоны, супы-пюре, мягкие блюда, чтобы не нагружать мышцы лица

Александр Катковпластический хирург
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Чтобы операция прошла успешно, а восстановление было быстрым, важно и то, какая атмосфера дома у пациента, отметил Катков. По его словам, случается, что не все близкие с пониманием относятся к решению изменить что-то во внешности.

До операции важно договориться с семьей, объяснить важность принятого решения. Это благоприятно скажется не только на общем состоянии пациента. Ему будет легче находиться в клинике, доверять доктору и персоналу, поддерживать положительный настрой

Александр Катковпластический хирург

Напоследок пластический хирург заметил, что вопреки расхожему мнению, время года не имеет значения в проведении операции. Однако он напомнил, что в послеоперационный период какое-то время нельзя выходить в свет или пользоваться косметикой. Это нужно учитывать, резюмировал Катков.

Ранее пластический хирург Александр Вдовин предупредил об осложнениях после популярной косметической процедуры. Он объяснил, что, например, есл липолитики попадут не в в подкожно-жировую клетчатку, ав другие ткани, кожу или мышцы, то это может вызвать их повреждение и даже разрушение.

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      Вера Владзиевская
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