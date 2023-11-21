Хирург предупредил об осложнениях после популярной косметической процедуры

Жир на лице можно удалить с помощью липолитиков, блефаропластики и других процедур, однако каждая из них может иметь осложнения, предупредил пластический хирург Александр Вдовин. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил опасные последствия косметологических и хирургических вмешательств.

По словам Вдовина, один из популярных методов борьбы с жировыми отложениями на лице — инъекционный липолиз. С его помощью жировые клетки разрушают изнутри, объяснил эксперт. Другими способами решить эту проблему он назвал крио- и лазерный липолиз, блефаропластику и удаление комков Биша.

Если нужно не только удалить излишки жира, но и подтянуть контуры лица, то проводят липосакцию. С помощью нее удаляют жир посредством тонких канюль, вводимых через небольшие разрезы в коже. Процедуру можно сочетать с хирургической подтяжкой нижней трети лица и шеи. Это позволяет получить подтянутый овал и омолаживающий эффект Александр Вдовин пластический хирург

Однако врач предупредил, что каждый из методов имеет как свои преимущества, так и свои недостатки. Например, липотики нужно вводить исключительно в подкожно-жировую клетчатку, причем небольшими объемами, объяснил эксперт. Если препарат попадет в другие ткани, кожу или мышцы, то это может вызвать их повреждение и даже разрушение. «Также липолитики противопоказаны людям с болезнями печени, так как орган не сможет утилизировать жирные кислоты», — прокомментировал Вдовин.

При липосакции может возникать кровотечение, а сразу после нее образуются гематомы. При неправильно проведенной операции появляется асимметрия, гиперпигментация, впадины и даже повреждения нервов

Пластический хирург добавил, что после блефаропластики может возникнуть онемение век, синдром сухого глаза, выворот века и даже косоглазие. Удаление комков Биша не рекомендуют делать до 23-25 лет. В этом возрасте жировые отложения в районе щек могут уменьшиться самостоятельно, поэтому у тех, кто сделает операцию до этого возраста, может появиться изможденный вид, подытожил врач.

Ранее Александр Вдовин назвал привычки, которые негативно сказываются на внешности. По его словам, неправильно подобранная подушка может стать причиной преждевременного старения.