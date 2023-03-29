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09:53, 29 марта 2023Забота о себе

Названы ускоряющие старение неожиданные привычки

Пластический хирург Вдовин: неправильная подушка и увлечение гаджетами приводят к старению

Фото: Bruce Tang / Unsplash

Неправильно подобранная подушка и увлечение гаджетами приводят к преждевременному старению, предупредил пластический хирург Александр Вдовин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие неожиданные привычки, которые негативно сказываются на внешности.

Вдовин отметил, что первая привычка, которая ускоряет старение, — это недостаточный или неполноценный уход за кожей. По его словам, нужно придерживаться определенного алгоритма при уходе за собой, обязательными этапами которого являются очищение кожи и нанесение косметических средств.

Не нужно увлекаться скрабами. Кожу нужно регулярно освобождать от ороговевших клеток, чтобы обеспечить ее обновление. Однако для этого больше подходит ежедневное очищение при помощи гелей и тоников. Скрабирование часто приводит к высушиванию кожи. К тому же скраб противопоказан сухой, чувствительной и проблемной коже. Даже для нормальной кожи его можно применять не чаще раза в 7-10 дней

Александр Вдовинпластический хирург

По словам Вдовина, из-за слишком высокой подушки или привычки спать на животе появляются морщины, отечность и кольца Венеры на шее.

Наносит вред внешности и увлечение гаджетами. Собеседник «Ленты.ру» утверждает, что голубой свет от экранов ускоряет старение, так как способствует высушиванию кожи, а постоянный наклон головы усугубляет проблемы с шеей и приводит к появлению второго подбородка и глубоких продольных морщин в области шеи.

Солнечные лучи не лучшим образом воздействуют на состояние кожи, так как разрушают гиалуроновую кислоту и ведут к появлению морщин. Чтобы избежать фотостарения, необходимо взять за привычку круглогодично использовать крем с SPF-защитой

Александр Вдовинпластический хирург
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Вредные привычки, несбалансированное питание, неправильный питьевой режим также могут стать причиной преждевременного старения. «Если мы мало пьем воды, это сказывается на состоянии кожи, так как вода достается коже по остаточному принципу. Это значит, что гиалуроновой кислоты, которая поддерживает уровень увлажнения нашей кожи, будет вырабатываться значительно меньше», — рассказал хирург.

Ранее Александр Вдовин назвал метод избавления от впалых щек. Он пояснил, что этого можно добиться только при помощи филлеров.

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Вера Владзиевская
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