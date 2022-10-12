Пластический хирург назвал метод избавления от впалых щек

Пластический хирург Вдовин: избавиться от впалых щек помогут только филлеры

Избавиться от впалых щек помогут филлеры и стимуляторы коллагена, утверждает пластический хирург Александр Вдовин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал методы сделать лицо более молодым, а кожу на нем — подтянутой.

С возрастом лицо начинает меняться из-за ослабления мышц, снижения упругости и эластичности кожи, а также под воздействием силы гравитации. Исправить такие изменения возможно только с помощью аппаратной косметологии и пластической хирургии, предупредил собеседник «Ленты.ру».

В первую очередь, за восполнение объемов отвечают филлеры на основе гиалуроновой кислоты и стимуляторы коллагена Александр Вдовин пластический хирург

По словам хирурга, введение подобных препаратов позволяет восстановить утраченные объемы в области скул и приостановить процесс обвисания тканей. Филеры и стимуляторы коллагена имеют примерно одинаковую направленность действия: они придают объем определенным зонам лица, корректируют углы челюсти, подбородка. Ими также заполняют глубокие морщины в области лба или шеи (так называемые кольца Венеры).

Есть и другие процедуры, делающие лицо более молодым и свежим, добавил Вдовин. Так, лазерная шлифовка лица эффективно подтягивает кожу, борется с морщинами, расширенными порами, пигментацией. Процедура подходит для осенне-зимнего периода, так как в теплые месяцы ее не проводят из-за риска появления пигментации.

«Помимо шлифовки кожи можно рекомендовать микроигольчатый радиоволновой лифтинг и фокусированный ультразвук», — рассказал пластический хирург. Обе процедуры дают ощутимый результат и проводятся курсами, при этом необходимое количество сеансов определяет врач-косметолог, пояснил он.

Ранее пластический хирург Андрей Копасов рассказал о необычных пластических операциях, которые хотят сделать некоторые женщины. По его словам, к нему обращаются с просьбами подтянуть кожу на руках и убрать вдовий горб.