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Хирург рассказал о необычных пластических операциях у женщин

Пластический хирург Копасов рассказал, что женщины исправляют вдовий горб и форму коленей

Фото: Jan Padilla / Unsplash

Считается, что коррекция груди — самая популярная пластическая операция у женщин, но это заблуждение, утверждает пластический хирург, кандидат медицинских наук Андрей Копасов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что спросом также пользуются необычные операции — например, исправление вдовьего горба и даже формы коленей.

По словам Копасова, пластическая хирургия исправляет внешние изъяны, с которыми не могут справиться ни косметологи, ни фитнес-тренеры. Часто женщины обращаются к хирургам, чтобы те удалили последствия кесарева сечения — нависание тканей, шрам, деформацию формы живота.

Они комплексуют из-за «валика» над рубцом, стесняются надеть раздельный купальник и прикрывают эту область одеждой. Убрать такие шрамы лазером невозможно. Поэтому женщинам делают операцию по иссечению шрамов и формируют ровную переднюю брюшную стенку

Андрей Копасовпластический хирург

Интимная пластика — еще один востребованный вид пластической хирургии, рассказал Копасов. Эстетические операции женщины делают, когда им не нравится форма или вид половых органов, а функциональные — чаще всего после естественных родов. У женщин могут происходить разрывы стенок влагалища, из-за которого возникают дискомфорт, недержание мочи, болезненные ощущения. Все это можно скорректировать интимной гимнастикой, а если она в течение года не помогла, то операцией.

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Дискомфорт доставляет женщинам и вдовий горб, так называемая холка. Она образуется из-за неправильной осанки или проблем с позвоночником, а также из-за ожирения и во время менопаузы. «Это гормонально-зависимая история, когда понижается уровень эстрогенов, повышается тестостерон и происходит ожирение по мужскому типу в области шеи, спины и плеч», — пояснил пластический хирург.

Он отметил, что с помощью спорта от этого дефекта не избавиться, поэтому назначают операцию. Ее выполняют с помощью липосакции или хирургического иссечения жировой ткани.

Женщины обращаются в клиники пластической хирургии, чтобы исправить форму коленей и подтянуть кожу плеч. По утверждению Копасова, жир на коленях может скапливаться даже у стройных девушек. Они могут годами ходить в спортзал, но все равно комплексовать из-за недостаточно стройных ног. В таком случае делается липосакция, которая навсегда избавляет от этой проблемы.

По мнению Копасова, спорт не помогает избавиться и от излишков кожи, образующихся на внутренней стороне плеч из-за гормонального сбоя или резкого похудения. «Поэтому проблему решают с помощью криолиполиза, хирургическим способом или липосакцией», — подытожил пластический хирург.

Ранее Андрей Копасов рассказал, какие пластические операции делают детям. Он отметил, что пластику несовершеннолетним проводят только по медицинским показаниям.

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Вера Владзиевская
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