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15:49, 19 февраля 2024Среда обитания

Россиянам назвали способ отсрочить оплату счетов за ЖКУ

Юрист Русяев: для отсрочки оплаты ЖКУ обратитесь в управляющую компанию
СюжетСнижение доходов россиян:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чтобы отсрочить оплату счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), в первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию (УК) или ресурсоснабжающую организацию. Способ сделать это россиянам назвал юрист Илья Русяев в разговоре с News.ru.

Эксперт отметил, что иногда граждане сталкиваются с ситуацией, когда по тем или иным причинам они теряют возможность оплачивать услуги ЖКХ — из-за временной нетрудоспособности, потери работы или снижения дохода в кризисный период. В этом случае россияне имеют право легально отсрочить платежи за «коммуналку».

Русяев порекомендовал написать заявление УК или ресурсоснабжающей организации. К нему понадобится приложить документы, которые подтверждают невозможность оплаты счетов в данный момент из-за трудной жизненной ситуации, например, справку об утрате трудоспособности, о потере работы из центра занятости и так далее. Юрист сообщил, что отсрочку или рассрочку могут предоставить на срок от двух месяцев до полугода. За выделенное время накопившийся долг можно будет погасить частями, без штрафов и пени, добавил он.

При этом полностью освободить гражданина от оплаты счетов за ЖКУ управляющие компании и поставщики ресурсов не имеют права. «По закону они обязаны взимать плату за предоставленные жилищно-коммунальные услуги для своего финансового обеспечения», — заключил Русяев.

Ранее в феврале стало известно, что в России станут платить за ЖКУ по-новому.

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      Полина Кислицына
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