В России будут по-новому платить за ЖКУ

В России захотели отменить идентификацию при оплате ЖКУ до 60 тысяч рублей

Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене идентификации россиян при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в пределах 60 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство «Москва».

Лимит предлагается увеличить с действующих 15 тысяч рублей. В настоящее время это максимум, при котором банки могут не проводить идентификацию граждан, платящих за жилое помещение и коммунальные услуги.

В пояснительной записке напомнили, что в 2006 году предельный размер платежа без идентификации был введен на уровне 30 тысяч рублей, в 2009 году опустился до 15 тысяч. При этом уже в то время отдельные платежи за жилищно-коммунальные услуги превышали предельную сумму и требовали проведения идентификации плательщика.

В 2024 году среднемесячный платеж за ЖКУ в отдельных регионах России достигнет величины действующего в настоящее время лимита, таким образом финансовым организациям придется проверять около половины всех плательщиков.

Ранее эксперты факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ и фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) предложили рассчитывать оплату ЖКУ по-новому. Предлагается сделать единым критерием для повышения тарифов долю получателей жилищной субсидии для низкодоходных семей. Максимальной долей можно считать 15 процентов от всех домохозяйств в регионе. Если получателей субсидий больше, тарифы расти не должны.