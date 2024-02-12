Расчитывать тарифы ЖКХ предложили по-новому

Эксперты ВШЭ и ИЭГ предложили новую схему расчета тарифов ЖКХ

Устанавливаемая властями индексация тарифов на коммунальные услуги складывается ниже фактического уровня инфляции, из-за чего сектор ЖКХ страдает от недостатка финансирования. Чтобы исправить ситуацию, эксперты факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ и фонда «Институт экономики города» (ИЭГ) предложили новую схему расчета тарифов, передает «РБК».

Авторы исследования отмечают, что адресная книжка низкодоходных семей по оплате ЖКХ сокращается, а бюджетная поддержка на субсидирование разницы между экономически обоснованными тарифами и фактическими тарифами для населения увеличивается. Таким образом ЖКУ становятся доступнее для граждан, которые потребляют больше ресурсов. «А это далеко не бедные слои населения», — говорится в материале.

Эксперты предлагают сделать единым критерием для повышения тарифов долю получателей жилищной субсидии для низкодоходных семей. Максимальной долей можно считать 15 процентов от всех домохозяйств в регионе. если получателей субсидий больше, для роста тарифов нет возможности. Если же получателей субсидии меньше установленного порога, тарифы можно увеличить до 30 процентов.

Применение такой модели предполагает действие единого федерального стандарта назначения субсидий, однако сейчас критерии нуждаемости зависят от региона. По мнению исследователей, оптимальными параметрами для федеральной программы жилищных субсидий стали бы обеспечиваемая за счет них доля расходов на ЖКУ не более 18 процентов семейных доходов и стандарт жилплощади, учитываемый при расчете субсидии, 23 квадратных метра на человека. Согласно подсчетам, схема увеличить число получающих субсидии, а также поднять доходы коммунальных предприятий на 670 миллиардов рублей.

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