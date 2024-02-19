Россиянам раскрыли стоимость отдыха в отелях высокого уровня Краснодарского края

АТОР: отдых в пятизвездочном отеле Сочи в мае обойдется от 125 тысяч рублей

Российским туристам раскрыли стоимость отдыха в отелях высокого уровня популярных курортов Краснодарского края в мае 2024 года. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, недельный отдых в таких пятизвездочных отелях Сочи, как Swissotel Resort Sochi Kamelia, «Арфа Парк Отель», «Одиссея Wellness Resort», обойдется россиянам от 125 до 350 тысяч рублей на двоих. Отмечается, что в эту стоимость не включены расходы на дорогу.

Отдохнуть в Анапе туристам удастся чуть дешевле — от 120 до 280 тысяч рублей на двоих за семь дней. Разместиться в этом случае путешественники могут в отелях Grand Hotel Anapa, Movenpick Resort & Spa Anapa Miracleon или «Утесов».

За недельное проживание в гостиницах категории «пять звезд» в Геленджике придется заплатить от 165 до 200 тысяч рублей. Остановиться россияне смогут в таких отелях, как «Метрополь Гранд Отель Геленджик» и «Приморье Гранд Резорт».

Ранее в феврале сообщалось, что проживание в популярных пятизвездочных отелях Краснодарского края подорожало. По данным АТОР, на летний сезон 2024 года отели категории «пять звезд» на черноморских курортах региона повысили цены в среднем на 10-15 процентов. При этом есть объекты размещения, где тарифы увеличились на 20-25 процентов.

