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10:36, 19 февраля 2024Забота о себе

Россиянам указали на действенные способы улучшить жизнь

Фото: Jacky Chiu / Unsplash

Навык качественно и быстро делать свою работу позволяет организовать день так, чтобы времени хватало не только на офисные дела, но и на отдых, хобби, саморазвитие и личную жизнь, рассказал психолог Евгений Идзиковский. Некоторые другие способы успеть все специалист указал россиянас в беседе с «Лентой.ру».

Для достижения успеха как в профессиональной деятельности, так и в личной сфере человек должен понимать, что он делает и для чего, рассказал психолог. По его словам, существует простой способ правильно ставить цели: надо выбрать одну глобальную на год, достижение которой заметно улучшит жизнь.

«Далее достаточно планировать одно дело в день, которое приблизит вас к глобальной цели. Если составить большой список, можно не успеть выполнить все, почувствовать негативные эмоции и впоследствии бросить цель на полпути», — объяснил Идзиковский.

Для достижения поставленной цели следует двигаться к ней независимо от своего внутреннего состояния, продолжил психолог. В то же время для поддержания сил и хорошего настроения необходимо наладить режим дня и питания, а также заняться спортом, посоветовал он.

Кроме этого, уберите из поля зрения все, что отвлекает и мешает продуктивной работе. Следите за соответствием усилий и значимостью результата. Если вы чувствуете, что что-то не так именно с целью, вернитесь на шаг назад и обдумайте, чего хотите на самом деле

Евгений Идзиковскийпсихолог
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Случается, что достижению цели и, как следтвие, улучшению качества жизни мешают внутренние проблемы, добавил Идзиковский. Их необходимо решать одну за одной. Справиться со страхом проявлять себя, сложностями в общении, тревогой, неуверенностью можно самостоятельно или с психологом, уверен специалист.

В заключение Идзиковский рекомендовал ежедневно выделять время для занятий конкретными делами, ведущими к поставленной цели. В конце дня он рекомендовал проводить краткую аналитику, чтобы понять, что мешало работать и как это устранить в будущем.

Ранее психолог Евгений Идзиковский назвал простые способы отстаивать личные границы. Он призвал рвать отношения с человеком, не ценящим мнение других людей.

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      Вера Владзиевская
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