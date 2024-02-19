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14:01, 19 февраля 2024Экономика

Россияне стали чаще покупать абонементы в фитнес-центры

«Ъ»: число покупок абонементов в российские фитнес-центры выросло на 10 %

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По итогам января суммарный оборот российских фитнес-центров увеличился на 19 процентов в сравнении с тем же периодом прошлого года. Подобной динамике во многом способствовал рост числа покупок абонементов на 10 процентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков «Чек Индекса» (входит в «Платформу ОФД» — оператора фискальных данных).

В то же время размер среднего чека на услуги фитнес-центров и спортивных залов вырос на девять процентов в годовом выражении. Генеральный директор «Платформы ОФД» Алексей Баров связал рост фитнес-рынка с рядом факторов, включая распространение подписочных моделей. Речь идет о стратегии клубов по уходу от традиционных абонементов в пользу ежемесячных платежей клиентов.

В свою очередь, глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева отметила, что рост оборотов фитнес-центров происходит на фоне увеличения интереса россиян к подобным спортивным услугам. Так, по итогам 2023 года количество занимающихся фитнесом россиян увеличилось на 6-7 процентов и достигло отметки в 6,5 миллиона человек.

В середине июля сообщалось, что в первой половине 2023 года спрос россиян на умные часы и фитнес-трекеры резко вырос. За этот период в стране было продано в общей сложности 3,3 миллиона подобных устройств (плюс 50 процентов к тому же периоду 2022-го). При этом наибольшей популярностью у россиян пользовались малоизвестные китайские бренды, а также Apple и Xiaomi.

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      Анатолий Акулов
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