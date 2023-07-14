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07:38, 14 июля 2023Наука и техника

В России вырос спрос на умные часы

МТС: спрос на умные часы в России увеличился на 50%

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В России с января по июнь 2023 года продали 3,3 миллиона умных часов и фитнес-трекеров на общую сумму 20,2 миллиарда рублей, что на 50 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу МТС.

Отмечается, что самым популярным устройством в сегменте носимой электроники остаются смарт-часы — доля их продаж в увеличилась с 51 до 68 процентов. Средняя цена на устройства снизилась на 49 процентов — до 8 тысяч рублей. Популярностью пользуются малоизвестные китайские бренды, Apple и Xiaomi.

Ранее сообщалось, что 24-летняя беременная жительница шотландского города Клайдбанк, Великобритания, Ребекка Макманус, вовремя обратилась к врачам и спасла свою жизнь благодаря предупреждению умных часов.

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    Юлия Мискевич
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