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07:00, 15 мая 2023Из жизни

Умные часы спасли жизнь беременной женщине

В Великобритании женщина вовремя обратилась к врачам благодаря предупреждению умных часов

Фото: Simon Daoudi / Unsplash

24-летняя беременная жительница шотландского города Клайдбанк, Великобритания, Ребекка Макманус, вовремя обратилась к врачам и спасла свою жизнь благодаря предупреждению умных часов. Об этом сообщает Daily Record.

Макманус, которая находится на 22-й неделе беременности, заметила, что у нее появилась одышка. Однажды женщина поднялась по лестнице в свою квартиру и почувствовала, что ей не хватает воздуха. Она села на диван, посмотрела на экран Apple Watch и обнаружила, что ее пульс ускорился до 140 ударов в минуту. Скорость сердцебиения не снижалась в течение 10 минут. «Я не верила глазам, пока не встала и не почувствовала головокружение. Затем пульс поднялся до 154 ударов в минуту», — рассказывает она.

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После этого Макманус обратилась в больницу, где у нее взяли кровь на анализ, сделали рентген грудной клетки и электрокардиограмму. Медики объяснили наблюдаемые симптомы беременностью и отправили женщину домой. Спустя три дня она снова обратилась к врачу, так как у нее не прошли ни головокружения, ни учащенное сердцебиение. Медики провели дополнительное обследование и обнаружили в ее легочной артерии два опасных для жизни тромба.

Макманус выписали препараты для разжижения крови, которые помогут избавиться от тромбов и предотвратить осложнения. «Если бы не мои часы, я бы не поняла, в какой опасности нахожусь. Они спасли мне жизнь», — утверждает она.

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Алиса Удовик
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