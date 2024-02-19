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14:11, 19 февраля 2024Путешествия

Россияне застряли в аэропорту Москвы на восемь часов из-за поломки самолета

Рейс Red Wings из Москвы в Ереван отменили из-за неисправности самолета

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Ереван отменили за несколько минут до взлета из-за поломки самолета. В результате пассажиры застряли в аэропорту как минимум на восемь часов, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что воздушное судно должно было отправиться из Домодедово в 6:30 понедельника, 19 февраля. Когда самолет выезжал на взлетно-посадочную полосу, пилот обнаружил техническую неисправность. Он сообщил путешественникам, что на борту необходимо «перезагрузить систему управления».

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Сначала пассажиры два часа ждали вылета в салоне, позже их вернули в терминал. С того момента отправление переносили каждый час. По данным источника, в Ереван людей доставит другой борт, который вылетел за ними из Жуковского. Отправление назначено примерно на 16:20.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air Serbia пробил дыру в фюзеляже, зацепившись за огни на взлетной полосе. После этого поврежденный лайнер еще час пробыл в воздухе.

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      Мария Борисова
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