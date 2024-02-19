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19:44, 19 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин получил 17 лет колонии за сексуальное насилие над 7-летними девочками

Суд в Якутии дал 17 лет мужчине за сексуальное насилие над дочками сожительницы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Якутии приговорил к 17 годам лишения свободы 46-летнего жителя Ленского района, совершившего сексуальное насилие над двумя малолетними дочками сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 5 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста») УК РФ. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Следствием установлено, что в июле 2023 года подсудимый, проживая в общежитии и пользуясь отсутствием своей бывшей сожительницы, совершал насильственные действия в отношении двух ее дочерей. На тот момент девочкам было по семь лет. Одна из потерпевших рассказала обо всем матери, а та обратилась в полицию. Мужчину задержали.

Ранее московские следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, который шесть лет насиловал дочь и снимал все это на видео.

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      Олеся Мицкевич
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