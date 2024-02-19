Россиянин шесть лет насиловал дочь и снимал это на видео

В Москве следователи возбудили дело против мужчины, который 6 лет насиловал дочь

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, который в течение шести лет насиловал дочь и снимал это на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Мужчина проходит обвиняемым по трем статьям, среди которых 131 («Изнасилование») и 242.2 («Изготовление порнографических материалов») УК РФ. Он задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы.



По версии следствия, с июня 2018 года по январь 2024-го фигурант систематически насиловал дочь в квартире на улице Бирюлевской, а также на даче в Подмосковье. Все это он снимал на видео. В 2024 году девочка рассказала о происходящем дома своей знакомой, которая сразу же обратилась в полицию.

Ранее Савеловский районный суд Москвы приговорил к 21 году лишения свободы американца Дэвида Барнса, обвиненного в сексуальном насилии над двумя сыновьями.

