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14:23, 13 февраля 2024Силовые структуры

Российский суд приговорил к колонии обвиненного в педофилии американца

Суд Москвы приговорил к 21 году американца за сексуальное насилие над сыновьями

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Савеловский районный суд Москвы приговорил к 21 году лишения свободы американца Дэвида Барнса, обвиненного в сексуальном насилии над двумя сыновьями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении не достигшего четырнадцатилетнего возраста лица») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

О задержании 64-летнего Барнса в Москве по подозрению в педофилии стало известно 14 января 2022 года. С заявлением в полицию обратилась его жена. По словам женщины, американец неоднократно насиловал своих 7-летнего и 11-летнего сыновей, когда те приезжали к нему в Хьюстон (США).

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      Олеся Мицкевич
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