Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:44, 19 февраля 2024Россия

Россиянин поссорился с женой и поджег автобус на заправке

В Красноярском крае мужчина поссорился с женой и поджег автобус на заправке

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В городе Назарово Красноярского края мужчина поссорился с женой и поджег свой автобус на заправке. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По его данным, женщина приехала к супругу на заправку на машине и поругалась с ним. Тогда же она отобрала у него ключи от автобуса, за рулем которого он приехал на АЗС.

Мужчина потребовал от сотрудника заправки вызвать ему такси, а затем вернулся в кабину автобуса, где и совершил поджог. Из транспортного средства впоследствии повалил дым, однако пожар быстро потушили, чтобы избежать взрыва. После случившегося полиция начала проверку.

Ранее в Среднеуральске Свердловской области мужчина решил проверить уровень бензина в автомобиле зажигалкой, поджег заправку и попал на видео. Предварительно, в салоне машины находился ребенок. После возгорания россиянину удалось отъехать на автомобиле на безопасное расстояние, после чего он помог потушить пламя до приезда пожарных.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нельзя исключать очередной попытки контрнаступления». В Генштабе рассказали о деятельности военных НАТО на Украине

      Россиянин расправился с приятелем дочери за знаки внимания к ней

      В России стали искать сотрудников по-новому из-за нехватки кадров

      Капитан сборной России рассказал о заработках гандболистов

      В США оценили возможности России продолжать спецоперацию

      Россиянин поссорился с женой и поджег автобус на заправке

      Появились новые кадры брошенной техники ВСУ под Авдеевкой

      Модель OnlyFans порадовала фанатов новыми фото в откровенном виде

      В Европе обеспокоились худшим сценарием для Украины при победе Трампа на выборах

      Минобороны заявило о начале работы по разминированию дорог и зданий в Авдеевке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше