Россиянин поссорился с женой и поджег автобус на заправке

В Красноярском крае мужчина поссорился с женой и поджег автобус на заправке

В городе Назарово Красноярского края мужчина поссорился с женой и поджег свой автобус на заправке. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По его данным, женщина приехала к супругу на заправку на машине и поругалась с ним. Тогда же она отобрала у него ключи от автобуса, за рулем которого он приехал на АЗС.

Мужчина потребовал от сотрудника заправки вызвать ему такси, а затем вернулся в кабину автобуса, где и совершил поджог. Из транспортного средства впоследствии повалил дым, однако пожар быстро потушили, чтобы избежать взрыва. После случившегося полиция начала проверку.

Ранее в Среднеуральске Свердловской области мужчина решил проверить уровень бензина в автомобиле зажигалкой, поджег заправку и попал на видео. Предварительно, в салоне машины находился ребенок. После возгорания россиянину удалось отъехать на автомобиле на безопасное расстояние, после чего он помог потушить пламя до приезда пожарных.