Россиянин пойдет под суд за изнасилование и расправу над одноклассницей дочери

СКР: россиянин изнасиловал и убил в лесу 11-летнюю одноклассницу дочери

В Челябинской области 37-летний россиянин предстанет перед судом за изнасилование и расправу над 11-летней школьницей. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 июля 2023 года в городе Сим находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина обманом заманил одноклассницу своей дочери в автомобиль и вывез ее в лес. Там злоумышленник надругался над ребенком, а когда удовлетворился, до смерти забил девочку руками и ногами.

Хотя обвиняемый предпринял меры к сокрытию следов преступления, следователем благодаря своевременно выполненным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям удалось раскрыть преступление в кратчайшие сроки и задержать подозреваемого.

Собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.

16 февраля в Томской области суд приговорил к 13,5 года лишения свободы местного жителя за серийные насильственные половые преступления в отношении нескольких женщин.