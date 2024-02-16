Россиянин получил 13,5 года за изнасилование пяти женщин

Под Томском осудили на 13,5 года мужчину за изнасилование пяти женщин

В Томской области суд приговорил к 13,5 года лишения свободы местного жителя за серийные насильственные половые преступления в отношении нескольких женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по пунктам «б», «в» части 2 статьи 131 («Изнасилование») и пунктам «б», «в» части 2 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера (в редакции уголовного закона, действовавшего на дату совершения преступлений») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Отмечается, что судили россиянина за три преступления, так как по остальным эпизодам из-за срока давности он был освобожден от наказания.

По данным ведомства, с 2004 по 2016 год осужденный надругался над пятью женщинам в Стрежевом. Преступления он совершал ночью в безлюдных местах.

Правоохранителям удалось установить личность фигуранта после значительного количества генотипических экспертиз.

Ранее стало известно, что в Москве два гражданина Киргизии изнасиловали знакомую женщину в квартире дома на Союзном проспекте.