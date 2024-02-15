Двое иностранцев изнасиловали знакомую россиянку

В Москве два гражданина Киргизии изнасиловали знакомую в квартире

В Москве два гражданина Киргизии изнасиловали знакомую женщину в квартире дома на Союзном проспекте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчин удалось задержать. В отношении иностранцев возбудили уголовное дело по части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») УК РФ. Следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, ночью 14 февраля обвиняемые были в квартире, в которой и изнасиловали знакомую россиянку.

Ранее в Москве задержали 31-летнего гражданина Узбекистана, который изнасиловал женщину в лифте жилого дома.