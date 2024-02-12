Иностранец изнасиловал россиянку в лифте жилого дома и попал под следствие

В Москве задержан 31-летний гражданин Узбекистана за изнасилование женщины

В Москве задержали 31-летнего гражданина Узбекистана, который изнасиловал женщину в лифте жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Следствие ходатайствует об аресте злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

По данным правоохранителей, инцидент произошел ночью 1 февраля в лифте дома на Автозаводской улице. Там обвиняемый применил насилие к ранее незнакомой женщине и надругался над ней, после чего скрылся.

В рамках уголовного дела правоохранители назначили судебно-психиатрическую и судебно-медицинскую экспертизы. Кроме того, мужчину проверят на соблюдение действующего миграционного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае арестовали иностранца, напавшего на женщину и изнасиловавшего ее.