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09:43, 7 февраля 2024Силовые структуры

Иностранец изнасиловал россиянку и похитил ее телефон

В Приморье арестовали иностранца за разбой и изнасилование

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Приморском крае арестовали иностранца, напавшего на женщину и изнасиловавшего ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 3 февраля мужчина около дома на улице Заречной в Артеме накинулся на потерпевшую и надругался над ней. Затем он похитил ее телефон и 19 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 131 («Изнасилование») и части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ. В объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края «Ленте.ру» уточнили, что арестованный — гражданин Узбекистана. Он находится в России нелегально.

Ранее в Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, которая с канцелярским ножом напала на 16-летнюю школьницу.

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      Екатерина Кашурникова
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