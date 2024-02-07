Россиянка порезала школьнице лицо канцелярским ножом из-за дешевого телефона

В Красноярске осудят женщину, напавшую с канцелярским ножом на школьницу

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней местной жительницы, которая с канцелярским ножом напала на 16-летнюю школьницу. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель краевой прокуратуры Олеся Климова.

Женщина проходит обвиняемой по статье 162 («Разбой») УК РФ. Ее дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По словам Климовой, 3 ноября 2023 года подросток возвращалась домой из больницы, когда на нее напала незнакомка и отобрала телефон, стоимость которого оценивается в четыре тысячи рублей. Девочка попыталась оказать сопротивление, но нападавшая начала угрожать, ударила ее канцелярским ножом по лицу и скрылась с места преступления.

В результате удара у школьницы остались рубцы на правой щеке, поэтому ее родители требуют с обвиняемой миллион рублей за компенсацию морального вреда.

В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) уточнили «Ленте.ру», что грабительницу задержали 6 ноября 2023 года.

Ранее в Сахалинской области во время пьянки 45-летняя местная жительница украла телефон и 70 тысяч рублей у двух знакомых.