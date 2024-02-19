Россиянин ударил ножом подругу и лишил ее жизни

В Коврове суд арестовал мужчину за убийство подруги

В Коврове суд арестовал местного жителя, ударившего ножом подругу во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Мужчине предъявлено обвинение.

По данным ведомства, в феврале он поссорился с сожительницей и нанес ей удар ножом в ногу. Увидев у нее обильное кровотечение, мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие медики оперативно оказали помощь пострадавшей и вовремя доставили ее в больницу, однако из-за большой кровопотери спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка поссорилась со знакомой и нанесла ей удары ножом.

