Силовые структуры
Россиянин ударил ножом подругу и лишил ее жизни
В Коврове суд арестовал мужчину за убийство подруги
В Коврове суд арестовал местного жителя, ударившего ножом подругу во время ссоры. Об этом «Ленте.ру» сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
Мужчине предъявлено обвинение.
По данным ведомства, в феврале он поссорился с сожительницей и нанес ей удар ножом в ногу. Увидев у нее обильное кровотечение, мужчина вызвал скорую помощь. Прибывшие медики оперативно оказали помощь пострадавшей и вовремя доставили ее в больницу, однако из-за большой кровопотери спасти ее не удалось.
Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка поссорилась со знакомой и нанесла ей удары ножом.