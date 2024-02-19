Россиянка солгала ушедшему на СВО мужу о смерти сына с одной целью

Жена бойца СВО солгала мужу о смерти сына ради отпуска

Россиянка солгала ушедшему на специальную военную операцию (СВО) мужу о смерти сына. Об этом сетевому изданию «Самара Онлайн» сообщила жена генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина Екатерина.

Находящийся в зоне боевых действий мужчина получил сообщение о смерти годовалого мальчика. Бойца уже собирались отправить домой для участия в похоронах, однако после запроса документов выяснилось, что ребенок жив.

Впоследствии было установлено, что жена таким образом хотела добиться предоставления мужу внеочередного отпуска. По словам Колотовкиной, своим поступком россиянка подорвала авторитет мужа в глазах сослуживцев. «Так делать нельзя!» — заключила жена генерала.

Ранее в Екатеринбурге бывшая жена участника СВО добилась отмены развода с мужчиной ради получения выплат от государства. Горожанка рассчитывает получить деньги как вдова военнослужащего. Родственники бойца утверждают, что четырьмя годами ранее она сама выставила мужчину из дома.

