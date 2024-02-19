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14:09, 19 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка обвинила православного блогера в растлении крестницы

В Петербурге полиция задержала православного блогера по подозрению в растлении

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге полиция задержала 30-летнего православного блогера по подозрению в растлении 10-летней девочки. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Обвинение в отношении мужчины выдвинула крестная ребенка. Она рассказала каналу, что блогер забрал девочку у матери и поселился с ней в одной комнате. Сейчас несовершеннолетняя находится в центре социальной помощи.

Мама школьницы в соцсетях заявила об ужасном отношении бывшего сожителя к ее дочке. По словам россиянки, мужчина «обработал» школьницу и увел из семьи. Сам блогер обвинил женщину в неисполнении родительских обязанностей, а девочке посоветовал жить в приюте, а не с матерью.

Ранее в Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, который в течение шести лет насиловал дочь и снимал это на видео.

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      Варвара Митина
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