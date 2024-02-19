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07:30, 19 февраля 2024Путешествия

Россиянка побывала на Кубе и описала ее словами «все ждут от тебя денег»

Фото: Oswaldo Rivas / Reuters

Российская путешественница побывала на Кубе и рассказала об особенностях отдыха в этой стране, из-за которых ей не захотелось туда возвращаться. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Все ждут от тебя денег», — такими словами описала она свои впечатления. По словам россиянки, на улицах Кубы ей постоянно встречались продавцы поддельных сигар, женщины в национальных костюмах, музыканты, которые выпрашивали плату за малейшие услуги. «Приходится постоянно держат ухо востро. Никакого расслабления», — пожаловалась автор.

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Блогершу также разочаровал уровень сервиса в местных отелях, в том числе пятизвездочных. Она отметила, что в гостиницах бывает плесень, старая мебель, невкусная еда.

«Думаете, что вы, заплатившие за отель 200 долларов за ночь, будете себя чувствовать королями? А вот и нет. Вполне может получиться, что номер будет грязный, полотенец будет не хватать, а на завтрак на шведском столе подадут прокисший рис», — заключила автор.

Куба попала в перечень самых привлекательных стран для отпуска. По мнению аналитиков, в 2024 году там сохранится тенденция на недорогой отдых и россияне будут посещать карибский курорт в том числе в летний период.

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      Мария Борисова
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